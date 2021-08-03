Курск, 3 августа, 2021, 16:16 — ИА Регнум. В Курской области первым компонентом вакцины от коронавируса, по данным на 2 августа, привит 299 тыс. 171 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации.

(сс) Ю. Иванко. Mos.ru Вакцинация

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Полностью завершили вакцинацию 212 тыс. 460 курян.

Регион получил вторую партию однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт» — 7 тыс. 800 доз. Всего в область поступило 317 тыс. 567 доз «Спутника V», 12 тыс. 225 доз «Спутника Лайт», 5 тыс. 670 доз «ЭпиВакКороны» и 2 тыс. 340 доз «КовиВака».

"Вакцинация идёт достаточно активно, в день мы прививаем около четырёх тысяч человек, мы можем и больше. Мы провакцинировали 56% населения от плана — это уже неплохая прослойка иммунизированных людей, но этого недостаточно. Планируем открыть дополнительный пункт в «МегаГРИННе», он будет самым большим в области, там можно будет пройти и ревакцинацию», — рассказал заместитель губернатора Андрей Белостоцкий.

Самые крупные в регионе пункты вакцинации находятся в Курской городской поликлинике № 1 и Курской ЦРБ, там прививают более 120 человек в сутки. В трех торговых центрах в Курске и мобильном пункте на Театральной площади доступна вакцинация без предварительной записи.