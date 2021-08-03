Санкт-Петербург, 3 августа, 2021, 16:11 — ИА Регнум. Комитет по здравоохранению провел анализ данных федерального регистра вакцинированных и выяснил, что заболеваемость привитых петербуржцев коронавирусной инфекцией составляет менее 2%, что не превышает среднероссийских показателей, сообщил 3 августа председатель комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Дмитрий Лисовец.

Yarregion.ru Вакцинация

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Чиновник указал, что основополагающим принципом вакцинации является оценка соотношения риска и пользы от прививки. По данным комздрава, у привитого человека шансы заболеть СOVID-19 в 20 раз меньше, чем у непривитого. Кроме того, расхожее мнение, что больницы заполнены вакцинированными, не соответствует действительности. Дмитрий Лисовец заверил, что если привитый человек заболеет, что бывает крайне редко, то переносит болезнь легко, и в подавляющем большинстве случаев не нуждается в кислородной поддержке.

«В больницу такой пациент может попасть лишь при наличии тяжелой сопутствующей патологии. И это могут подтвердить в любом коронавирусном стационаре!», — указал чиновник.

На сегодняшний день в Петербурге первым компонентом привито 1 334 850 человек, из них 1 012 316 полностью закончили цикл вакцинации. Дмитрий Лисовец отметил, что Петербург уверенными темпами движется по пути создания коллективного иммунитета.

«Между тем выводы о сравнительной эффективности российских вакцин, степени их защиты некорректно делать на основе общей статистики заболеваемости среди вакцинированных без учета других данных, например, возраста. Отмечу, что вакцинация «КовиВаком» не проводится у лиц старше 60 лет. А вакциной «Спутник V» привито более 340 тысяч жителей Петербурга возрастной категории 60 плюс, что составляет более трети от общего числа прошедших вакцинацию. Высокий протективный эффект «Спутника V», в том числе у лиц старшего возраста, очевиден», — подытожил он.