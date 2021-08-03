Токио, 3 августа, 2021, 16:05 — ИА Регнум. Олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Муса Евлоев заявил, что боролся с сильными соперниками на Играх в Токио. Об этом 3 августа он рассказал журналистам.

Греко-римская борьба

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«Я очень рад, это большая победа для меня. Я боролся здесь с очень серьёзными борцами, соперник по финалу был очень сильным», — сказал Евлоев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Евлоев завоевал золото Олимпиады в весовой категории до 97 кг, победив в финале армянского спортсмена Артура Алексаняна со счётом 5:1.

Для сборной России это золото стало 13-м на Олимпийских играх в Токио. Российская команда поднялась на пятое место в медальном зачёте.