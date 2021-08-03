Ростов-на-Дону, 3 августа, 2021, 16:03 — ИА Регнум. В Ростовской области в связи с резким ухудшением погодных условий объявлено штормовое предупреждение, сообщили ИА REGNUM в донском управлении МЧС России 3 августа.

Екатерина Булатова ИА REGNUM После бури

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Согласно прогнозу синоптиков, вечером и до конца суток 3 августа, а также в течение дня 4 августа в ряде территорий Ростовской области ожидаются дожди и ливни, которые будут сопровождаться грозой и градом. Ветер усилится до 20−24 метров в секунду.

Спасателя призвали жителей Ростовской области быть предельно внимательными и осторожными.