Москва, 3 августа, 2021, 16:03 — ИА Регнум. Сегодня, 3 августа, по состоянию на 15:05 по мск доллар на Московской бирже снижается на 0,22%, торгуясь ниже 72,9 рубля. Евро консолидируется у отметки вчерашнего закрытия — 86,67 рубля за евро, заявил корреспонденту ИА REGNUM управляющий активами «УНИВЕР Сбережения» Роман Дмитриев.

Петр Данилов Красная Весна Доллар и рубль

«Произошедшая накануне вечером (2 августа) серьезная просадка нефтяных котировок, которые сегодня с утра также снижалась, несколько поумерила интерес участников рынка к российской валюте.

В целом сегмент валют развивающихся рынков сегодня подрастает на фоне не самых лучших данных макростатистики из-за океана, однако рубль на это реагирует довольно вяло.

Ожидания дальнейшего роста инфляции, озвучиваемые ЦБ РФ снижают привлекательность высоких ставок. Сам регулятор, тем временем, продолжает скупать валюту с рынка, сдерживая укрепление рубля.

Впрочем, рубеж 73 рубля за доллар ещё не потерян, так что есть смысл продолжать пытаться продавить котировки ниже.

Поддержку рублю может оказать нефть, если начавшийся в ней отскок наверх получит развитие», — считает эксперт.

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