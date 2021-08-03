Токио, 3 августа, 2021, 15:54 — ИА Регнум. Венгерский борец Тамаш Лёринц завоевал золото Олимпийских игр в Токио в греко-римской борьбе в весовой категории до 77 кг. Об этом 3 августа сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Туллио Крали. Греко-римская борьба. 1935

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В финале Лёринц одержал победу со счётом 2:1над представителем Киргизии Акжолом Махмудовым, который в итоге получил серебро.

Третье место поделили между собой японский спортсмен Сёхэй Ябику и Рафик Гусейнов из Азербайджана.

В 2012 году на Играх в Лондоне Лёринц завоевал серебро в весовой категории до 66 кг.