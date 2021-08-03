Варшава, 3 августа, 2021, 15:52 — ИА Регнум. В течение ближайших дней легкоатлетка из Белоруссии Кристина Тимановская вылетит из Токио в Варшаву. Об этом 3 августа сообщил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на своей странице в соцсети Twitter.

Olaf Kosinsky Матеуш Моравецкий

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По словам главы правительства Польши, он поговорил с белорусской спортсменкой и заверил ее, что она может рассчитывать на поддержку и солидарность с польской стороны.

«В ближайшие дни она полетит в Варшаву, где сможет беспрепятственно развиваться и, если пожелает, получит дальнейшую помощь», — написал в своем сообщении Моравецкий.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что посол Польши в Японии Павел Милевскийпровел встречу с белорусской легкоатлеткой Кристиной Тимановской.