Багдад, , 15:59 — REGNUM Иракские спецслужбы обезвредили крупную террористическую сеть в западной провинции Анбар. Об этом сообщает 3 августа информационное агентство INA со ссылкой на МВД Ирака.

Террорист Sntat.ru

Операцию провели контрразведка и федеральная полиция. Выйти на след группы террористов в Анбаре силовики смогли после того, как в Киркуке была задержана другая группа — боевики «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Это произошло в конце июля.

Задержанные в Киркуке причастны к теракту в Багдаде, совершённому 19 июля. Тогда в восточном районе города Мадинат ас-Садр произошёл взрыв, унёсший жизни 30 человек, сообщало ИА REGNUM. Ещё около 50 человек получили ранения.

Выяснилось, что участники группировки в Анбаре тоже готовили теракты в местах скопления людей. Их также считают причастными к нескольким атакам на армейские патрули.

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