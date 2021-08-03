Санкт-Петербург, 3 августа, 2021, 15:47 — ИА Регнум. Более 18 тыс. петербуржцев прошли медицинскую реабилитацию после перенесенной коронавирусной инфекции. Об этом 3 августа сообщили в пресс-службе вице-губернатора Олега Эргашева.

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Постковидная реабилитация проводится в стационарных и амбулаторных условиях, а также в условиях дневных стационаров. Так, медицинскую реабилитацию в условиях стационаров прошли более 5,2 тыс. петербуржцев.

«Сегодня пациентов на восстановительное лечение принимают в городской больнице № 40, Госпитале для ветеранов войн, вернувшейся 1 августа к оказанию плановой помощи городской многопрофильной больнице № 2 и Мариинской больнице. Общая мощность отделений постковидной реабилитации — 240 коек, — рассказали в Смолном. — Также на долечивание работающих горожан принимает пансионат «Восток-6».

В условиях дневного стационара и амбулаторно медицинскую реабилитацию обеспечивают СПб ГБУЗ «Консультативно-диагностический центр №1» и 34 поликлиники во всех районах города, в которых пролечено более 12,8 тысяч петербуржцев.

«За месяц в дневных стационарах могут пройти восстановительное лечение около 1,1 тысячи пациентов и более 1,8 тысячи человек — в амбулаторных условиях», — добавили в пресс-службе.

Объемы медицинской реабилитации будут корректироваться в соответствии с потребностью после перехода к штатной работе стационаров, которые в настоящее время оказывают помощь инфекционным пациентам.