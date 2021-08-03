Цхинвал, 3 августа, 2021, 15:37 — ИА Регнум. В Южной Осетии в течение прошедших суток провели 174 теста на коронавирус, из которых 20 показали положительный результат. Об этом руководитель Югосетпотребнадзора Марина Кочиева 3 августа сообщила агентству «Рес».

Yarregion.ru Больница

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: боязнь ещё более опасного штамма – все новости»

За время пандемии в республике выявили 4301 носителя SARS-CoV-2, из них 3696 выздоровели, в том числе 12 — за последние сутки. Под наблюдением медиков находятся 605 носителей коронавируса.

Днём ранее в Южной Осетии сообщили о 39 выявленных случаях заражения коронавирусом за сутки в результате 341 теста. Выздоровевшими медики признали 20 человек.

Как рассказала журналистам Республиканского многопрофильного медицинского центра Южной Осетии Индира Биченова, за прошедшие сутки в республике были госпитализированы пять пациентов с COVID-19, выписали из «красной зоны» 13 человек. Всего там лечатся 80 пациентов.

Стоит отметить, что в Южной Осетии с мая идёт вакцинация от COVID-19 препаратом «Спутник V». За это время привились около 800 человек.