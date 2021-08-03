Москва, 3 августа, 2021, 15:33 — ИА Регнум. Статистика, на которую ссылается глава Счетной палаты Алексей Кудрин, поражает. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 3 августа заявил социолог Борис Кагарлицкий. Так он прокомментировал слова Кудрина о том, что адресные выплаты, на которые потребуется несколько сот миллиардов рублей, позволили бы снизить уровень бедности в России примерно в два раза.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Алексей Кудрин

«Откуда он берет эти цифры? Меня вообще поражает, как он дает цифры. Где обоснования? Где расчеты? Почему именно такая сумма приведет к снижению бедности? Почему именно в два раза? Почему именно такое количество людей должны получить эти выплаты? А все дело в том, что такие цифры берутся, по большому счету, с потолка. Я не знаю какого-то исследования, которое бы показало, как адресная помощь приводит к снижению бедности и у какого процента населения. Если у Кудрина есть такие исследования, то пусть он их обнародует, и тогда мы будем их обсуждать», — сказал Кагарлицкий.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Кагарлицкий жестко раскритиковал рецепты Кудрина по борьбе с бедностью.