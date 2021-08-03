Нижний Новгород, 3 августа, 2021, 15:30 — ИА Регнум. Кубок имени легендарного летчика Валерия Чкалова по авиационным гонкам «Формула — 1» в ближайшие дни состоится в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в региональном министерстве спорта.

Валентин Илюшин ИА REGNUM Пилотажная группа «Стрижи» в Петербурге

Мероприятие пройдет в период с 12 по 15 августа над акваторией Волги в районе Стрелки.

Участие в нем примут 12 профессиональных пилотов со всей России, которые будут состязаться на отечественных поршневых самолетах — Як-55, Сп-55М и Су-26, а также реактивных — L-29 «Дельфин» и L-39 «Альбатрос».

Они должны будут пролететь четыре километра на высоте около 20 метров, маневрируя и выполняя сложные элементы и фигуры высшего пилотажа.

Также зрителей ждет выступление пилотажных групп «Стрижи» и «Реакторы».

Отметим, что затраты на приуроченную к празднованию 800-летинего юбилея Нижнего Новгорода авиагонку должны будут составить около 7 млн рублей.