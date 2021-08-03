Нижний Новгород, 3 августа, 2021, 15:29 — ИА Регнум. В Нижегородской области режим самоизоляции для беременных женщин продлевается до конца августа. Соответствующие изменения внес в указ о режиме повышенной готовности губернатор Глеб Никитин.

(сс) Suhyeon Choi Беременная

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Работодателям на период до 31 августа необходимо перевести беременных женщин на удаленный режим работы.

Также продляется рекомендация о сохранении удаленного режима работы для жителей области старше 65 лет и граждан, страдающих хроническими заболеваниями.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 3 августа в Нижегородской области выявили 547 новых случаев заражения коронавирусом. Это очередной рекордный прирост носителей вируса за сутки, выявленный с начала пандемии. Общее число подтвержденных в регионе заражений коронавирусом достигло 142 181 случая. Всего выздоровели с начала пандемии 129 528 нижегородцев. Общее число жертв COVID-19 в области достигло 5152 человек. В течение трех последних дней регистрируется 28 новых летальных случаев среди пациентов с коронавирусом в регионе.

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