Москва, 3 августа, 2021, 15:22 — ИА Регнум. Число жителей России, которые хранят сбережения в иностранной валюте, за шесть лет сократилось втрое — с 19% в 2014 года до 6% к концу 2020 года, приводит данные Национальное агентство финансовых исследований (НАФИ).

epSos.de Валюты

Чаще имеют накопления в валюте жители Москвы и Санкт-Петербурга, чем население в среднем по стране — 9% против 6%. Реже валюту покупают жители сёл (4%). Нет накоплений в иностранной валюте у 94% граждан.

По мнению 29% опрошенных выгоднее всего хранить сбережения в рублях. Каждый пятый (21%) считает, что лучше сберегать в долларах или евро, 5% — в валютах других стран. Затруднились ответить 21%.

Опрос проведен в мае 2021 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет в 150 населенных пунктах. Статпогрешность не превышает 3,4%.

Как сообщало ИА REGNUM, большинство жителей России (39%) считают рубль лучшей валютой для накоплений.

Читайте подробнее: Лучшей валютой для накоплений граждане РФ считают рубль