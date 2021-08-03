Кишинёв, 3 августа, 2021, 15:14 — ИА Регнум. Латвия и Литва в качестве гуманитарной помощи направят в Молдавию вакцину от COVID-19, произведённую компанией AstraZeneca. Об этом 3 августа на пресс-конференции сообщил государственный минздрава страны Денис Чернеля.

(сс) ŽupaBA VUCBA Вакцина AstraZeneca

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«В течение августа и сентября мы получим пожертвование из Латвии — 30 тысяч доз вакцины «AstraZeneca» и из Литвы — 26 500 доз», — сказал Чернеля.

Он добавил, что срок годности препарата будет не менее трёх месяцев, соответствующие документы уже оформлены. Представитель минздрава поблагодарил Вильнюс и Ригу за помощь.

Стоит отметить, что в июле в Национальной службе здравоохранения Латвии сообщили о скором завершении срока годности у 50 тыс. доз вакцины AstraZeneca. В Литве ранее приостановили вакцинацию этим препаратом из-за подозрения, что он может быть опасен для здоровья.