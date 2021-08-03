Москва, 3 августа, 2021, 15:08 — ИА Регнум. В ряде регионов России сорваны сроки ввода проблемных домов во втором квартале 2021 года, сообщили 3 августа в пресс-службе Фонда дольщиков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Обманутый дольщик

По информации Фонда, полностью сорваны сроки в Липецкой, Новосибирской, Калужской областях, Приморье и Калмыкии. В данных субъектах ни один из запланированных домов не был сдан за отчётный период.

Всего из запланированных к сдаче 63 объектов ввели в эксплуатацию только десять. Справились с задачами в Волгоградской области (ввели два объекта), а также в Удмуртии и Марий Эл (по одному объекту).

В Краснодарском крае, Подмосковье, Ростовской, Ярославской областях дополнительно к запланированным объёмам восстановили права 6,1 тыс. дольщиков. С учётом этого, во втором квартале восстановлены права 7,5 тыс. дольщиков.

Всего на контроле властей находятся 1,6 тыс. проблемных объектов. Жильё в них приобрели 62,2 тыс. человек.