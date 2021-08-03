Санкт-Петербург, 3 августа, 2021, 15:07 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге свободно 46,23% коечного фонда из более 8,3 тыс. развернутых для больных ковидом и внебольничной пневмонией. Об этом 3 августа сообщили в пресс-службе Смольного, опубликовав впервые с начала месяца информационную справку.

Дарья Драй ИА REGNUM Покровская больница Петербурга

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По официальным данным, за 2 августа было выявлено 1910 инфицированных, при этом выписано по выздоровлению 1923 человека. Умерло 55 горожан. Коэффициент распространения инфекции в Северной столице составляет 1,00.

На данный момент в Петербурге задействован на прием больных с COVID-19 и пневмониями 21 стационар. Из них 13 городских и восемь федеральных. Всего в них развернуто 8336 коек, 46,23% которых свободны. Таким образом на лечении в стационарах с COVID-19 и пневмонией находится 6212 пациентов, в том числе 597 в реанимации, 274 из них на ИВЛ.

Также в Смольном уточнили, что во временном инфекционном госпитале, развернутом на базе выставочного комплекса «Ленэкспо», находятся 312 пациентов, а в пансионате «Заря» — 563 человека. На амбулаторном лечении с COVID-19 и пневмониями на данный момент находятся 50 840 горожан. Бесплатная лекарственная терапия на дому оказана 49 880 петербуржцам. В обсервации пансионата «Балтиец» также находятся люди — 107 человек. На карантине — 1619 жителей.

Отметим, ранее председатель комитета по здравоохранению города Дмитрий Лисовец сообщил, что к концу августа федеральные стационары, перепрофилированные под работу с ковид, вернутся к штатной работе.

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