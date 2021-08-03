Москва, 3 августа, 2021, 15:02 — ИА Регнум. В России женщины, которые учились в школе на «тройки», чаще всего склонны отказаться от вакцинации от коронавирусной инфекции. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведённого сервисом SuperJob, на который ссылается РБК.

Xinhuanet.com Медработник готовится к вакцинации против COVID-19. Мумбаи. Индия

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Так, выяснилось, что, чем хуже оценки в школьном аттестате, тем ниже доля провакцинированных. Согласно исследованию, среди тех, у кого были в основном пятёрки, но не было медали, вакцинацию прошли 40%, среди хорошистов — 36%. При этом не планируют делать прививку в этих категориях 32% и 33% соответственно.

Меньше всего привитых среди троечников — 34%. Это единственная группа, в которой доля антипрививочников превышает число тех, кто сделал прививку, — 39%.Самая большая доля тех, кто уже сделал прививку (46%) — среди тех, кто окончил школу с золотой или серебряной медалью.

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Также выявилась и гендерная разница. Оказалось, что среди мужчин с разной успеваемостью в школе вакцинированных больше, чем среди женщин с аналогичной успеваемостью. При этом группа, в которой больше всего принципиально не желающих вакцинации, — женщины с тройками в аттестате (48%).

Добавим, что в опросе, который проводился 22 по 23 июля, приняли участие 2,5 тыс. граждан РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Роспотребнадзора на конец июля, в России полный курс вакцинации от коронавирусной инфекции прошли порядка 21 миллиона человек. Так, порядка 20 миллионов человек получили оба компонента вакцины «Спутник V», ещё около миллиона прошли полный цикл вакцинации «ЭпиВакКороной» и порядка 300 тысяч человек — полный цикл вакцинации препаратом «КовиВак» научного центра имени Чумакова.