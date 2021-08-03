Токио, 3 августа, 2021, 15:02 — ИА Регнум. Женская сборная России по водному поло вышла в полуфинал олимпийского турнира в Токио. Об этом 3 августа сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Imagauto.ru Водное поло

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Российские ватерполистки в четвертьфинале одержали победу над командой Австралии. Встреча завершилась со счётом 9:8.

В полуфинале сборная России сыграет о сборной США, которая в ¼ финала разгромила Канаду — 16:5. В другом полуфинале встретятся команды Испании и Венгрии.