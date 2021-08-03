Бишкек, 3 августа, 2021, 15:00 — ИА Регнум. Правительство Киргизии одобрило выделение из бюджета дополнительных 1 млрд 613 млн сомов (1 млрд 390 млн рублей) на повышение заработных плат медицинских работников в 2021 году. Об этом сообщили в фонде обязательного медстрахования.

Med.kg Киргизские медики

За июль на эти цели фонд ОМС получил из республиканской казны около свыше 333 млн сомов (более 287 млн рублей).

Напомним, что с 1 июля 2021 года в Киргизии врачам и среднему медицинскому персоналу должны были поднять зарплату на 50%, а младшему и техническому обслуживающему персоналу установить коэффициент 1,4 к основному окладу.

Отметим, ранее киргизстанские медики неоднократно жаловались на то, что повышение зарплат врачам, медсестрам и санитаркам в республике чаще всего остается только на бумаге.

Происходило это из-за того, что одновременно с увеличением окладов у медицинских работников отнимали многие надбавки, в результате чего зарплаты не только не росли, но даже снижались.