Токио, 3 августа, 2021, 14:53 — ИА Регнум. Российский борец Муса Евлоев завоевал золото Олимпийских игр по греко-римской борьбе в весовой категории до 97 кг. Об этом 3 августа сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Греко-римская борьба

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В финале Евлоев одержал победу над армянским спортсменом Артуром Алексаняном со счётом 5:1.

Ранее Евлоев одолел представителя Грузии Георгия Мелию (3:1), венгерского спортсмена Алекса Герго Сёке (6:2) и поляка Тадеуша Михалика (7:1).