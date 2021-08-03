Атланта, США, 3 августа, 2021, 15:16 — ИА Регнум. Американский рэп-исполнитель Канье Уэст поделился с фанатами скриншотом своих звонков. Он опубликовал снимок экрана в личном Instagram-аккаунте 3 августа.

Piotr Drabik Канье Уэст

https://www.instagram.com/p/CSFXnamJQsE/

На фотографии видно, что в последнее время Уэст несколько раз общался со своим коллегой, музыкантом Абелем Тесфайе (известен под псевдонимом The Weeknd). Пользователи решили, что в будущем альбоме рэпера под названием Donda появится совместный сингл с The Weeknd.

«Коллаборация с The Weeknd?» — спрашивает пользователь hiphop. talk

«Трек Канье совместно с The Weeknd?!» — уточняет пользователь ogbaap.

«Ещё есть время добавить его в альбом», — считает пользователь nathanzed.

«Нам нужен The Weeknd в Donda», — пишет пользователь wowthatshiphop.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Канье Уэст переселился в небольшую комнату на территории стадиона Mercedes-Benz в Атланте (США). Причиной смены обстановки стало желание рэпера завершить запись альбома Donda.