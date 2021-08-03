Киев, 3 августа, 2021, 14:50 — ИА Регнум. Главнокомандующий Вооружённых сил Украины Валерий Залужный ввёл временный запрет для чиновников на посещение Донбасса из-за смены руководителей так называемой операции объединённых сил (ООС). Об этом говорится в сообщении Генштаба ВС Украины в соцсети Facebook.

President.gov.ru Владимир Зеленский в Донбассе

Запрет на посещение района проведения операции для должностных лиц и парламентариев продлится десять дней. За это время, как ожидается, завершится процесс приёма-передачи должности командующего ООС.

«Этот процесс должен состояться в спокойной рабочей обстановке для обеспечения бесперебойного выполнения задач по обороне государства», — отметил Залужный.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 июля президент Украины Владимир Зеленский уволил главу Генштаба Сергея Корнийчука, командующего объединенными силами в Донбассе Владимира Кравченко и командующего десантно-штурмовыми войсками Евгения Мойсюка.

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