Киев, , 23:06 — REGNUM На Украине сменили главу генштаба, командующего так называемой операцией объединённых сил и уволили командующего десантно-штурмовой войск ВСУ, сообщили 28 июля в пресс-службе президента страны.

Поездка Владимира Зеленского в Донбасс President.gov.ua

Украинский президент Владимир Зеленский подписал указы, освободив от должности начальника генерального штаба ВСУ Сергея Корнийчука, командующего десантно-штурмовых войск ВСУ Евгения Мойсюка и командующего объединённых сил Владимира Кравченко.

На должность главы украинского генштаба назначен Сергей Шаптала, а командующим объединённых сил — Александр Павлюк. Комментируя эти изменения, Зеленский заявил:

«После проведённых ротаций и замены командиров и руководителей как в армии, так и в министерстве обороны ожидаю более системной работы и понимания каждым бойцом нашей армии перспективы развития вооружённых сил в целом».

По его словам, «в мире происходит стремительная трансформация сил и средств для ведения войны», так что украинские военные «должны быть готовы к максимально эффективному выполнению задач в любых условиях».

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