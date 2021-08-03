Токио, 3 августа, 2021, 14:40 — ИА Регнум. Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская заявила, что хочет продолжить спортивную карьеру, но беспокоится из-за своей безопасности. Об этом 3 августа сообщает Associated Press.

filip bossuyt Кристина Тимановская (под номером 4) во время забега

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«Я очень хотела бы продолжить спортивную карьеру. Мне всего 24 года, и у меня были планы ещё как минимум на две Олимпиады. Но на данный момент меня беспокоит только моя безопасность», — сказала Тимановская.

Она добавила, что не определилась с тем, что будет делать дальше. По её словам, она хочет приехать в Европу, чтобы встретиться с людьми, которые ей помогали.

Как ранее сообщалоИА REGNUM, Тимановская встретилась в Токио с послом Польши в Японии Павлом Милевским. До этого она получила польскую визу и должна улететь в Варшаву.