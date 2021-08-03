Токио, 3 августа, 2021, 14:31 — ИА Регнум. Российский легкоатлет Сергей Шубенков за 10 дней до вылета в Токио почувствовал боль в ахилловом сухожилии. Об этом 3 августа сообщил главный тренер сборной России Юрий Борзаковский.

Иван Шилов ИА REGNUM Олимпийские игры в Токио

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«За 10 дней до отъезда он почувствовал боль в ахилле. Был под полным наблюдением врачей, все пролечил. Потом вроде было всё нормально», — цитирует Борзаковского ТАСС.

Он предположил, что в Токио у Шубенкова могла обостриться старая травма ахиллова сухожилия.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Шубенков получил травму и снялся с олимпийских соревнований.