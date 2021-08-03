Новосибирск, 3 августа, 2021, 14:25 — ИА Регнум. В Сибирском федеральном округе четыре региона улучшили итоговые оценки в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата. Об этом сообщается на сайте полномочного представителя президента России в Сибири.

Пресс-служба администрации Смоленской области Лидеры Национального рейтинга состояния инвестиционного климата

Отмечается, что в 2021 году специалисты Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов распределили регионы России по 29 групповым местам. В тройку окружных лидеров вошли Кузбасс (12 группа), Новосибирская область (13 группа) и Томская область (15 группа). В сравнении с предыдущим периодом по общему количеству баллов в интегральном индексе итоговые показатели улучшили Кемеровская область, Алтай, Хакасия и Иркутская область.

По оценке экспертов, дальнейшему улучшению инвестиционного климата в сибирских регионах будет способствовать сокращение длительности времени получения таких услуг, как разрешение на строительство, подключение к электросетям, оформления прав собственности. Значимым является повышение качества дорожных сетей, развития рынка телекоммуникации и обеспечение доступности трудовых ресурсов. Важно активизировать деятельность региональных институтов поддержки бизнеса.