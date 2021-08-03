Москва, 3 августа, 2021, 14:13 — ИА Регнум. Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации планирует ввести новый лесной запрет. Соответствующие поправки предполагается добавить в ст.23.1 Лесного кодекса РФ, сообщается на сайте «Гринпис».

ОНФ Вырубка реликтового ленточного бора близ барнаульского поселка Лесной

Ограничения будут ведены на предоставление машин и оборудования для рубки лесных насаждений и транспортировки древесины тем, у кого нет законных оснований для проведения рубок.

Отмечается, что перечень машин и оборудования, на которые будет распространяться этот запрет пока неизвестен, он должен быть установлен правительством России.

Как сообщало ИА REGNUM, в России, по данным Рослесхоза, прирост площади лесных пожаров за 2 августа оказался рекордным с начала 2021 года: около 0,6 млн га.

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