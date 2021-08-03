Дар-эс-Салам, Танзания, 3 августа, 2021, 14:12 — ИА Регнум. Министр обороны и национальной службы Танзании Элиас Квандиква скончался на 56-м году жизни. Об этом 3 августа сообщает танзанийская газета The Citizen.

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«Министр обороны и национальной службы Элиас Квандиква скончался в понедельник 2 августа во время лечения в Дар-эс-Саламе», — говорится в сообщении.

При этом причина смерти главы танзанийского минобороны и депутата парламента страны не уточняется.

Отметим, Элиас Квандиква занял пост министра обороны Танзании в декабре 2020 года, до этого он был заместителем министра транспорта и коммуникаций африканской страны.