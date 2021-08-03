Токио, 3 августа, 2021, 14:05 — ИА Регнум. Российских синхронисток не снимут с соревнований на Олимпийских играх в Токио, поскольку они не контактировали представительницами Греции. Об этом 3 августа сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российской делегации.

Rio2016.com Сборная России по синхронному плаванию

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«Российские спортсменки не контактировали с гречанками. Угрозы снятия с Игр нет», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, греческих синхронисток сняли с олимпийских соревнований из-за случаев заражения коронавирусом в команде.