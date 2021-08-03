Токио, 3 августа, 2021, 13:59 — ИА Регнум. Сборную Греции по синхронному плаванию сняли с олимпийских соревнований в Токио из-за случаев заражения коронавирусом в команде. Об этом 3 августа сообщает пресс-служба Игр.

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Отмечается, что греческим синхронисткам предписано уйти на карантин и покинуть Олимпийскую деревню.

28 июля Национальный олимпийский комитет (НОК) Греции сообщил, что сопровождающая греческой команды по синхронному плаванию сдала в Токио тест, давший положительный результат. У остальных членов команды заражения не было.

2 августа стало известно, что у одной спортсменки выявили коронавирус, а 3 августа положительные тесты получили ещё три синхронистки.