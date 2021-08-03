Карпинск, Свердловская область, 3 августа, 2021, 13:58 — ИА Регнум. Мать девочки, найденной в шкафу в городе Карпинске Свердловской области, отдали под суд. Прокуратура города утвердила обвинительное заключение, сообщила журналистам старший помощник прокурора Свердловской области по связям со СМИ и общественностью Марина Канатова.

Pixabay.com Жестокое обращение с детьми

Гражданка обвиняется в оставлении в опасности, в истязании ребёнка, в умышленном причинении здоровью девочки вреда средней тяжести и в ненадлежащем исполнении своих обязанностей по воспитанию несовершеннолетней, сопряжённом с жестоким обращением. Следователи считают, что в апреле 2020 года эта гражданка дома родила девочку и затем с 29 апреля по 7 октября систематически оставляла младенца в жилом помещении одну на длительное время, без воды и питания, помещала в спортивную сумку и запирала в шкаф.

Старший помощник руководителя Следственного комитета (СКР) по Свердловской области Александр Шульга отмечает, что обвиняемая признана вменяемой. Свою вину она признала лишь частично. Однако следователи смогли собрать необходимую доказательственную базу. Дело направлено в Карпинский городской суд.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2020 года подруги женщины находились у неё в гостях и обнаружили девочку в шкафу. Ребёнка удалось спасти.