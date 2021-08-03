Москва, 3 августа, 2021, 13:59 — ИА Регнум. Почти всем жителям России в возрасте от 60 лет следует пройти вакцинацию от COVID-19, исключая тех, у кого есть медицинские противопоказания для этого. Об этом 3 августа заявил журналистам министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Council.gov.ru Михаил Мурашко

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«Еще один такой немаловажный пункт — для лиц старше 60 лет вакцинацию следует провести практически для всех, исключение могут составлять только те, кто имеет противопоказания медицинские. Это личная защита здоровья каждого человека», — сказал он.

Также Мурашко отметил, что, по данным российского Минздрава, люди старше 60 лет переносят новое заболевание наиболее тяжело и у них наблюдается больше осложнений, летальных исходов и обострения старых хронических заболеваний после COVID-19.

«Это не пустые слова, и слушать мракобесие, которое иногда звучит от каких-то антивакцинальных компаний, это нанести ущерб собственному здоровью», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за истекшие 24 часа на территории России было выявлено 22010 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом.