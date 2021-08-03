Москва, 3 августа, 2021, 13:55 — ИА Регнум. В России, по данным Рослесхоза, прирост площади лесных пожаров за 2 августа оказался рекордным с начала 2021 года: около 0,6 млн га. 98% этого прироста пришлись на Якутию, сообщается на сайте «Гринпис».

geralt Лесной пожар

С начала 2021 года общая площадь, пройденная лесными пожарами в РФ, составила, 13,4 млн га. По этому показателю 2021 год стал третьим с начала XXI века. Бо́льшие площади были пройдены лесными пожарами в 2012 году (16,0 млн. га) и 2003 году (14,5 млн га).

Отмечается, что площади действующих лесных пожаров продолжают нарастать, главным образом за счет Якутии. Это связано как с засухой, так и с упадком системы государственного управления лесами.

Как сообщало ИА REGNUM, в условиях аномальной жары лесная подстилка высыхает, что способствует возникновению лесных пожаров, рассказал глава Рослесхоза Иван Советников.

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