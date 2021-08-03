Москва, 3 августа, 2021, 13:52 — ИА Регнум. Единый государственный экзамен (ЕГЭ) превратился в «фильтр для бедных», далеко не каждая семья может себе позволить поступление в вуз. Как передает корреспондент ИА REGNUM 3 августа, об этом заявил лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов.

Иван Шилов ИА REGNUM ЕГЭ

«У родителей школьников банально не хватает денег на подготовку к единому госэкзамену. Средняя сумма, которую приходится потратить на занятия с репетиторами, в крупных городах составляет около 100 тыс. рублей. Далеко не каждая семья может позволить себе такие расходы, соответственно, и поступление в вуз», — отметил Миронов.

Реформаторы от образования годами уверяли, что ЕГЭ откроет равные возможности для школьников при поступлении, а «на деле он превратился в фильтр для бедных», констатировал парламентарий.

Миронов также напомнил, что фракция настаивает на отмене ЕГЭ.

По данным экспертов Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС), популярность среднего профессионального образования растет с 2014 года. В 2020 году в училища и колледжи поступило почти вдвое больше абитуриентов, чем в вузы. В РАНХиГС это связывают не только с востребованностью рабочих профессий, но и с растущей бедностью граждан.