Токио, 3 августа, 2021, 13:47 — ИА Регнум. Российский гимнаст Никита Нагорный завоевал бронзовую медаль на Олимпийских играх в Токио в упражнениях на перекладине. Об этом 3 августа сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Результат Нагорного составил 14,533 балла.

Золотую награду взял представитель Японии Дайки Хасимото, получивший 15,066 балла. Второе место занял хорватский спортсмен Тин Србич (14,900).

Ранее на Играх в Токио Нагорный стал олимпийским чемпионом в командном многоборье и выиграл бронзу в индивидуальном турнире.

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