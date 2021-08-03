Москва, 3 августа, 2021, 13:44 — ИА Регнум. В Турции, где произошло ДТП с автобусом, в котором находились российские туристы, медики прооперировали трёх пострадавших граждан РФ. Об этом 3 августа сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

(сс) mos.ru. Юлия Иванко Операция

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«На сегодняшний день, по информации министерства здравоохранения Турции, трое пациентов прооперированы, находятся под интенсивным наблюдением», — сказал глава федерального ведомства.

Также, по словам Мурашко, сегодня планируется вписать около десяти человек, которые находятся в лёгком состоянии.

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Глава Минздрава добавил, что власти сейчас организуют вывоз тел погибших в автоаварии на родину. Вопрос помощи родственникам прорабатывается Минздравом РФ совместно с губернатором провинции.

Как сообщало ИА REGNUM, автобус с 22 российскими туристами, ехавший из посёлка Конаклы в аэропорт Антальи, перевернулся в Турции 2 августа в районе города Манавгат. В результате погибли трое пассажиров.