Токио, 3 августа, 2021, 13:40 — ИА Регнум. Российский бегун, чемпион мира Сергей Шубенков снялся с соревнований на Олимпийских играх в Токио. Об этом 3 августа сообщает Всероссийская федерация лёгкой атлетики (ВФЛА).

Светлана Шаповалова Сергей Шубенков

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Шубенков снялся с соревнований из-за травмы. У него подозрение на разрыв мениска.

Он должен был выступить в беге на 110 м барьерами. 3 августа он должен был принять участие в третьем квалификационном забеге.