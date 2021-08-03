Москва, 3 августа, 2021, 13:52 — ИА Регнум. Иммунитет у переболевших коронавирусной инфекцией остаётся на шесть — восемь месяцев, а потом снижается. Об этом врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал изданию Ura.ru.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По его словам, COVID-19 — это банальное ОРВИ, а в таком случае относительно стойкий иммунитет не формируется. Примерно через полгода иммунитет у переболевших начинает падать, затем начинается новая волна заболеваемости.

Те, кто заболел снова, могут переносить коронавирус бессимптомно. Тяжелой болезни у них может не быть, но они пополнят когорту бессимптомных вирусоносителей.

Бывший главный инфекционист Москвы Николай Малышев добавил, что с падением иммунитета связана и ревакцинация от COVID-19 через полгода.

«Дальше отмечают, что через год будет вполне достаточно повторять вакцинацию, потому что будет и заболевших меньше, и меньше дозы заражения, чем во время эпидемии», — добавил Малышев.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 августа министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что более 98% госпитализированных из-за COVID-19 пациентов не проходили вакцинацию.

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