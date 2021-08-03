Кишинёв, 3 августа, 2021, 13:35 — ИА Регнум. В Сорокском районе Молдавии и городе Вулканешты 2 августа введён «красный код» из-за новых вспышек коронавирусной инфекции. Об этом сообщает телеканал Publika.

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«За последние 14 дней зарегистрированы 89 случаев заражения. Муниципалитет Сороки находится под «красным кодом» опасности», — сказал журналистам глава местного отделения Центра общественного здоровья Молдавии Вячеслав Гуцу.

В Вулканешты, отметил он, рост числа случаев заражения на 100 тыс. человек достиг 119. Это также попадает под «красный код».

«Бары, ночные клубы не будут работать. В магазинах защитная маска становится обязательной», — сообщил журналистам эпидемиолог Георгий Гецой.

Стоит отметить, что на прошлой неделе «красный код» был объявлен в 15 населённых пунктах Молдавии. В этом случае запрещена деятельность развлекательных заведений, а в помещениях общепита нельзя собирать более 50 человек. Для жителей вводится обязательное ношение масок в общественных местах.