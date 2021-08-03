Токио, 3 августа, 2021, 13:27 — ИА Регнум. Сборная Франции по баскетболу одержала победу над командой Италии в матче ¼ финала олимпийского турнира в Токио. Встреча завершилась со счётом 84:75.

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Самым результативным игроком матча стал форвард сборной Италии Симоне Фонтеккио, который набрал 23 очка. В составе сборной Франции наибольшую результативность показал Руди Гобер, на счету которого 22 очка.

В полуфинале олимпийского баскетбольного турнира сборная Франции сыграет с командой Словении.

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