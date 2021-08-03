Берлин, 3 августа, 2021, 13:29 — ИА Регнум. Во время протестов против связанных с пандемией коронавируса ограничений, состоявшихся в Берлине 1 августа, были ранены свыше 60 полицейских. Об этом 3 августа сообщает пресс-служба берлинской полиции.

Полиция Германии

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«Более 60 полицейских получили ранения, некоторые довольно серьёзные», — говорится в сообщении пресс-службы.

Помимо того, отмечается, что в ходе протестов правоохранителями было задержано около одной тыс. человек.

При этом уточняется, что в настоящее время ведется 503 расследования, включая 59 по подозрению в оказании сопротивления, еще 43 по подозрению в нападении на сотрудников полиции, а также за нарушения санитарных норм.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 августа стало известно, что в Берлине полицейские в ходе акций против коронавирусных ограничений задержали около 600 человек.