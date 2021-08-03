Новосибирск, 3 августа, 2021, 13:25 — ИА Регнум. Действующие на территории Новосибирской области ограничения по COVID-19 теперь можно отследить с помощью специальной интерактивной карты. Сервис разработали автономнаянекоммерческаяорганизация (АНО) «Диалог» совместно с АНО «Национальные приоритеты» в рамках проекта стопкоронавирус. рф, сообщает региональное правительство.

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«На карте указаны правила работы общепита, торговых центров, получения госуслуг, работы транспорта, и другие региональные нормы. Все это позволит максимально удобно, оперативно и в одном месте получать актуальную информацию о новых ограничениях», — рассказал первый заместитель генерального директора АНО «Диалог Регионы» Кирилл Истомин.

Уточняется, что ресурс отражает актуальную информацию о числе заболевших COVID-19, выздоровевших и умерших, а также о временных ограничительных мерах. Информация обновляется еженедельно на сайте стопкоронавирус.рф.