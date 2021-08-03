Саратов, 3 августа, 2021, 13:41 — ИА Регнум. В Саратовской области вакцинацию от новой коронавирусной инфекции по состоянию на 3 августа прошли почти 543,6 тыс. человек, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Вакцинация

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Полностью закончили иммунизацию 430 569 человек. По состоянию на 1 января 2021 года, численность населения Саратовской области составляет 2,395 млн человек, таким образом, полностью вакцинированы 17,98% жителей региона.

ИА REGNUM напоминает, председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин ревакцинировался от коронавируса.

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