Москва, 3 августа, 2021, 13:14 — ИА Регнум. Главе Счетной палаты РФ Алексею Кудрину не стоит забывать о том, что он имеет прямое отношение к тому, что произошло с российской экономикой. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 3 августа заявил экономист, член президиума Столыпинского клуба Владислав Жуковский. Так он прокомментировал высказывания Кудрина о том, что Россия эксплуатирует старую модель экономики, а новых товаров не создает.

Дарья Драй ИА REGNUM Алексей Кудрин

«Кудрин может сколько угодно озвучивать банальные истины о состоянии российской экономики. Но возникает вопрос, кто виноват. А виновата как раз команда тех, кто отвечает за экономику. И Кудрин к ней имеет самое прямое отношение как идеолог колониальной модели вашингтонского консенсуса, которая как раз и привела к тому, что в России полностью заблокировано какое бы то ни было социально-экономическое развитие, законсервирована технологическая отсталость, а население искусственно удерживается в бедности и в нищете. У нас восьмой год подряд падают реальные располагаемые доходы населения. А с 2008 года вообще нет никакого экономического роста», — сказал Жуковский.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Кудрина призвали не забывать о том, что нужно для повышения конкурентоспособности российской экономики.