Тбилиси, 3 августа, 2021, 13:02 — ИА Регнум. Темпы вакцинации от COVID-19 в Грузии в последнее время выросли, но так и не достигли плановых показателей. Об этом 3 августа заявила заместитель министра здравоохранения страны Тамар Габуния на брифинге.

Вакцина

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«Вчера сделали более 16 тыс. прививок. В последний период средний ежедневный показатель вакцинации достиг примерно 15 тыс. Это в три раза больше, чем в прошлые недели, но наша цель — минимум 25 тыс. прививок в день», — сказала Габуния.

Глава Национального центра по контролю заболеваний Грузии Амиран Гамкрелидзе, который также выступил на брифинге, заявил, что многие жители записываются на прививку, но потом не приходят. На 2 августа зарегистрировались 19 тыс. человек, из которых около 3 тыс. не пришли.

«Изучаем, причины отмены. Это также важно, потому что возникает подозрение, что определенное количество людей намеренно бронирует места, а затем отменяют их», — сказал Гамкрелидзе.

Всего, согласно официальным данным на 2 августа, в Грузии хотя бы одну дозу вакцины получили 523 466 человек. Это около 13% от общего числа населения.

Как сообщало ИА REGNUM, в Грузии в течение суток 2 августа было выявлено 4827 новых случаев заражения коронавирусом. Для Грузии это является «рекордом» с начала декабря 2020 года. Также накануне зарегистрировали 32 случая смерти пациентов с диагнозом COVID-19, что является самым высоким показателем с начала января 2021 года.