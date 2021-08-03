Москва, 3 августа, 2021, 12:58 — ИА Регнум. Для тушения лесных пожаров, которые бушуют в Якутии, Министерство обороны России направило дополнительные силы. Об этом 3 августа сообщили в ведомстве.

Фото министерства природных ресурсов и экологии Калужской области Тушение лесного пожара

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«По решению министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу для оказания помощи в тушении лесных пожаров в Республике Саха (Якутия) из состава Восточного военного округа дополнительно направлена сводная инженерная рота в количестве 109 человек и 16 единиц техники», — уточнили в Минобороны.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным ГУ МЧС по Якутии, за последние сутки в регионе было ликвидировано восемь лесных пожаров на общей площади более 11 тыс. га. В настоящее время в регионе зарегистрирован 171 природный пожар.

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Добавим, что огонь приближается к селу Кылайы. Из населённого пункта эвакуировано свыше 100 жителей. В работах по ликвидации природного пожара задействованы все имеющиеся в районе силы, включая водовозную технику и трактора.