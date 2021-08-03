Москва, 3 августа, 2021, 12:58 — ИА Регнум. Певица Марина Абросимова, известная под псевдонимом МакSим, пришла в сознание после искусственной комы. Об этом 3 августа сообщила директор артистки Маргарита Соколова.

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«Да, она пришла в себя, сейчас чувствует себя намного лучше», — приводит ее слова RT.

Также Соколова добавила, что теперь певице необходимо время на то, чтобы восстановиться и уточнила, что артистка идет на поправку.

Отметим, певицу МакSим госпитализировали 17 июня с пневмонией, а затем ввели в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ. С того момента состояние артистки оставалось тяжелым.