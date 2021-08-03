Москва, 3 августа, 2021, 13:09 — ИА Регнум. Бывший председатель общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест» Раиса Лукутцова стала фигурантом уголовного дела о покушении на мошенничество в особо крупном размере. Дело возбуждено из-за попытки продажи зданий подмосковного санатория «Дружба» по заниженной цене, говорится в заявлении председателя московского городского отделения РКК Игоря Трунова, поданном на имя главы Следственного комитета Александра Бастрыкина.

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Трунов указал в заявлении, что Лукутцову в мае 2021 года задержали с поличным при получении взятки. Она и другие лица предположительно причастны к хищению имущества РКК по фактам совершения преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30 ст. 159 УК РФ.

«Мы также просим главу СК Александра Бастрыкина взять под свой особый контроль расследование всех преступлений, среди которых попытка продажи имущества «Дружбы» в рамках дела о банкротстве организации», — цитирует документ ТАСС.

Трунов добавил, что также проверяются хищения, связанные с другими объектами недвижимости. Что касается санатория, то дело о попытке его продажи возбудили в январе в Главном следственном управлении СКР.

Задержали Лукутцову при получении 30 млн рублей. Это первая часть взятки в размере 65 тыс. рублей, которую она попросила за продажу зданий санатория у одного из подмосковных бизнесменов.

Санаторий «Дружба» — лечебно-профилактическое учреждение РКК. Он находится в районе подмосковного поселка Троицкого на берегу Клязьминского водохранилища.