Тбилиси, 3 августа, 2021, 12:49 — ИА Регнум. В Грузии не планируется ужесточать карантинные меры, несмотря на то, что за последние сутки в стране зафиксированы «рекордные» показатели распространения коронавируса. Об этом 3 августа заявила заместитель министра здравоохранения страны Тамар Габуния на брифинге.

President.az Больничные койки в медицинском учреждении

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Представитель минздрава отметила, что в стране под пациентов с COVID-19 мобилизовано 8 тыс. мест в больницах, что стало максимумом за время пандемии. Габуния призвала жителей соблюдать правила профилактики пандемии.

«Самое главное — это выполнять действующие в стране ковид-правила. Сектор здравоохранения настоятельно рекомендует гражданам Грузии носить защитные маски и в закрытых помещениях, и на улице, а также избегать любых массовых скоплений и пройти вакцинацию», — сказала замглавы минздрава.

Как сообщало ИА REGNUM, в Грузии в течение суток 2 августа было выявлено 4827 новых случаев заражения коронавирусом. Для Грузии является «рекордом» с начала декабря 2020 года. Также накануне в стране зарегистрировали 32 случая смерти пациентов с диагнозом COVID-19, что является самым высоким показателем с начала января 2021 года.